Prof. Castellacci su Insigne: "Serve la partitella per rendersi conto della situazione"

Enrico Castellacci, presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sull'infortunio di Lorenzo Insigne: "Fermo restando che non avendo visitato il ragazzo posso parlare solo in generale, mi scuserete se non sarò preciso. Faccio delle riflessioni, il tendine ha tirato su osso e adduttore. Senza la partita storica contro il Barcellona, sarebbe stata una lesione da mettere Lorenzo a riposo, e nessuno avrebbe pensato di recuperarlo. Davanti a questa partita importante e la voglia di giocare del ragazzo, si sta cercando un recupero velocissimo. In questi casi, quando sappiamo l'eccezionalità ed il tipo di lesione che ovviamente non è gravissima, sapendo quando il giocatore ha voglia ed intenzione di andare avanti, dipenderà dalla soggettività del paziente, è lui che dovrà sentire se può reggere i ritmi di una partita del genere o meno. Il problema dell'adduttore sono i dribbling e le torsioni improvvise, tutte caratteristiche di Lorenzo. Fondamentale, al di là di come si sente lui adesso, facendo la partitella in cui si mette in tensione il tendine, si renderà subito conto che può farcela o meno".