Prof. Castellacci: "Tanta tristezza anche in Cina, i Cannavaro legati a Diego"

Enrico Castellacci, medico dell'Evergrande, squadra cinese allenata da Fabio Cannavaro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Fabio era molto legato a Diego, anche nel suo staff ci sono Paolo e un altro tecnico che lo conoscevano bene. Poi si incontravano spesso a Dubai dove entrambi vivevano e passavano serata spensierate, potete immaginare la tristezza che c’è stata qui per la sua scomparsa.

Quando potrà recuperare Osimhen? Con una semplice sublussazione ci vuole ancora poco tempo, se è stata invece una lussazione completa allora ci vorranno ancora una ventina di giorni.

Differenze tra Champions asiatica con quella europea? E’ sempre una competizione che ha fascino, è chiaro che i valori tecnici sono differenti. Certamente anche qui è triste, viviamo in una bolla, non possiamo uscire, andiamo solo al campo. Poi vedere questi stadi enormi, pronti per i mondiali per club del 2021, vuoti come cattedrali nel deserto, è davvero molto triste.

Differenza tra Cina e Italia per il Covid? Ho subito tutto l’evento, appena abbiamo vinto il campionato dell’anno scorso è iniziata la pandemia. Poi sono tornato in Italia in estate e quando sono ritornato in Cina in agosto sono rimasto bloccato e non posso più andare in Italia. La Cina è una nazione completamente isolata, ha chiuso tutte le frontiere. Qui hanno la forza di fare delle cose che in Italia sembrano paradossali.