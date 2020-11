Prof. Galli pessimista: "Covid? Ormai il Natale ce lo siamo giocato..."

Secondo il primario dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, la pandemia di Coronavirus ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini: "Forse non ci siamo giocato il Natale – dice Galli al Forum Sistema Salute – Ma in ogni caso il Natale ce lo siamo giocati comunque, rispetto a quello a cui eravamo abituati. Una volta bloccata questa ondata, dobbiamo fare in modo che non arrivi la terza. E per farlo bisogna rispettare le regole".