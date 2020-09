Prof. Mirone: "Ho sentito ADL, ha confuso i sintomi con un'intossicazione da frutti di mare"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli: “Ho sentito ieri De Laurentiis, in partenza verso Napoli e poi verso Roma. Era preoccupato, ha confuso i sintomi con un’intossicazione da frutti di mare. Ovviamente la febbricola ha dato la conferma che si trattasse del virus. Ora è già in terapia, ma vista la scarsità di sintomatologia può contenere il virus tranquillamente. Al momento è in casa, i colleghi della Cattolica gestiranno i controlli quotidiani, l’ho sentito molto tranquillo. Jacqueline, dal punto di vista della temperatura, è un po’ più alta, ma è tutto sotto controllo. Aurelio è una persona attentissima alla salute, spesso ne parliamo insieme, direi quasi maniacale nella gestione della propria giornata quotidiana tra cibo e quant’altro. Non è un soggetto superficiale, è estremamente attento, poi il Covid può colpire chiunque. Ho chiesto a coloro che erano con lui. Dentro avevano la mascherina, la scena senza mascherina è all’esterno. Dal punto di vista degli esami, quello che potrebbe aver distratto, è la questione dell’ingestione dei frutti di mare. Che si debba dire che è andato lì alla Garibaldina, è l’ultimo uomo che gestisce così le proprie cose. Questo, tuttavia, ci insegna a tenere sempre la guardia alta. La mascherina deve essere indossata anche a distanze apparentemente sicure, può essere un insegnamento per il futuro. Contact tracing? Da quando è partita la ripresa post lockdown, quindi almeno 19 settimane, tra Federico II e Calcio Napoli, abbiamo eseguito ben 3.800 tamponi e oltre mille test sierologici. Per oggi, ci siamo presi la briga di avere la lista dei calciatori che giocano oggi e, per fine mattinata, dobbiamo avere la negatività di coloro che scenderanno in campo. Tampone di De Laurentiis? Non l’ha fatto con noi, mi è stata data da Canonico la notizia".