Prof. Mirone: "Ieri 23esimo giro di tamponi per il Napoli e c'è stato l'ok per Petagna"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, responsabile della consulta scientifica della SSC Napoli: “Con Canonico abbiamo dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di Petagna, per altro asintomatico. Numero di tamponi effettuati? Almeno un migliaio. Ieri abbiamo fatto il 23° tampone per tutti. Parliamo di ragazzi giovani, in perfetta forma fisica positiva. Stando ad un po’ di statistica, con tutti i ragazzi asintomatici, metterli in quarantena da 14 a 7 giorni, senza abbassare la guardia, le maglie possono diventare più larghe. Riapertura degli stadi? Da ciò che sento, almeno dal Calcio Napoli, il vero problema degli stadi è l’ingresso e l’uscita. Parliamo comunque di un numero di persone che non sarebbero le classiche 150/200, ma di un numero congruo di persone che non sai dove sono stati in vacanza, per dire. I casi in Campania abbiamo molti casi. Portare 5.000 persone allo stadio, è un campione numerico che aumenta di 20 volte il rischio. Diventa una problematica discreta da affrontare".