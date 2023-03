Prof. Tucciarone: "Infortuni alle ginocchia genetici, dimostrato grazie allo staff medico del Napoli"

Agostino Tucciarone, primario ortopedico, chirurgo e medico dello sport dell'Icot Latina, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica

"L’ho visto in televisione. E ho visto una torsione notevole. Premetto che non ho mai visitato il giocatore. E consiglio un bell’articolo scientifico del professor Antonio Giordano, direttore dello “Sbarro Health Research Organization” di Philadelphia, che ha condotto uno studio con un team di ricercatori italiani e con lo staff medico del Napoli calcio. Gli infortuni degli atleti a volte sono scritti nella genetica: la loro comparsa viene indicata dalle anomalie osservate in alcuni geni. Bisogna quindi risalire al nostro Dna. Le lesioni dei legamenti alle ginocchia possono interessare anche un retaggio adolescenziale, quando ancora i giocatori non sono maturi dal punto di vista scheletrico".