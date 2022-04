Proteste Sassuolo sul primo gol della Juve, Pieri: “Fallo evidente di Morata non segnalato"

Questo il pensiero di Tiziano Pieri, ex arbitro ospite di 'Calcio Totale' in onda sulla Rai

"Il corpo a corpo fra Kyriakopoulos e Morata è un fallo evidente. Il difensore più che essere davanti col corpo e frenare non può fare altro. Il VAR non può intervenire nel momento in cui l'arbitro lo reputa un contatto regolare" questo il pensiero di Tiziano Pieri, ex arbitro ospite di 'Calcio Totale' in onda sulla Rai sul contatto che poi da il via all'1-0 della Juventus con Dybala.