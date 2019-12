Protti: "Difficile risanare una rottura così, serve vincere ad Udine per la serenità"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Igor Protti, ex di Lazio e Napoli: “Mai come questa volta Lazio-Juventus è una partita aperta a qualunque risultato, per grande merito della Lazio con un avvio di campionato strepitoso. Dall'altra parte la Juventus che, malgrado qualche intoppo non in linea col loro stile, farà la sua partita. Il Napoli negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, ripartito da 0, costruendo e migliorando le proprie prestazioni. Quest'anno è la prima volta, rispetto alle passate stagioni, che si è tornati indietro.

Ammutinamento? Brutto segnale, grave errore dei calciatori e spero abbiano capito, anche se queste rotture è difficile risanarle. Penso che la vittoria ad Udine potrebbe riportare serenità all'ambiente. Secondo me tra allenatore e giocatori non dovrebbe essere difficile risanare le spaccatura, si lavora sempre insieme. Ritengo un po' più complicato ricucire il rapporto tra società e calciatori. Ci sono stato tantissime volte e per tante settimane consecutive in ritiro, fa parte del gioco. E' come se in una coppia uno dei due tradisce e la rottura è piuttosto sicura, in pochissimi casi si ricuce la rottura".