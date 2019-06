Protti vota James: "Vero affare, è un top player! E' la risposta a CR7..."

L'ex attaccante Igor Protti, intervistato da TMW a margine del 'Carlino d'Oro' a Milano Marittima, ha parlato così dei temi più attuali del calciomercato italiano: "James Rodriguez è senza alcun dubbio uno dei giocatori più interessanti tra quelli che potrebbero arrivare in Serie A. Lo vidi tanto tempo fa col Porto e mi fece un'ottima impressione. Ha una qualità tecnica al di sopra della media, è rapido e intelligente, oltre ad avere grande visione di gioco. Parliamo di un autentico top player... Se il Napoli riuscisse a prenderlo farebbe sicuramente un affare. Lo vuole tra l'altro un allenatore che lo ha già avuto a disposizione e che sa perfettamente cosa gli potrebbe dare quale Ancelotti".



James sarebbe un colpo alla Cristiano Ronaldo? "Parliamo veramente di due tra i migliori calciatori in circolazione. Cristiano Ronaldo ha vinto tantissimo ed è stato determinante infinite volte, quindi ad oggi James non è al pari di CR7, ma anche lui può fare cose straordinarie".



E di Lozano cosa pensa invece? "Sono tutti giocatori di grande qualità. Il Napoli negli ultimi anni ha consolidato d'altronde il fatto di essere la prima vera avversaria della Juventus. Gli azzurri vogliono calciatori capaci di dare garanzie, faranno acquisti importanti perché hanno dirigenti molto capaci".