Pruzzo: "De Bruyne non mi ha convinto, deve abituarsi al nostro tatticismo! VAR? Da abolire"

A margine dell'inaugurazione del nuovo stadio dei Pini a Viareggio, Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi anche sul Napoli: "Non mostra crepe, ha assorbito bene anche l'infortunio di Lukaku. Buongiorno invece è quasi sempre infortunato. Non puoi vincere tutte le gare facilmente però ha dimostrato di saper soffrire portando a casa i risultati. E credo si stia abituando bene ai tre impegni a settimana”.

Lobotka e Anguissa imprescindibili?

"Sì vediamo ora che succederà con De Bruyne che a mio parere è un lusso che non so quanto si potrà permettere in stagione. Per ora è un calciatore che non mi ha convinto totalmente, deve adattarsi al nostro tatticismo. E Mc Tominay in una posizione più defilata fa un po' più fatica ma quando parti con 12 punti in quattro partite sono problemi secondari”.

Il Milan sta convincendo...

"Sì anche perché eravamo rimasti alla confusione totale dell'anno passato. Allegri ha già dato un'impronta e identità, e in difesa ha dato certezze ad un reparto che era il punto debole. Allegri è un uomo d'esperienza e conosce bene il mestiere. Anche l'idea di affidarsi a Modric è stata giusta. Non pensavo potesse ancora dettare legge a metà campo. Ancora però so dire però ancora se il Milan possa essere da scudetto".

Gimenez si è sbloccato?

"Spero di sì perché ha il fiuto del gol e faccio fatica a capire perché non segna in Italia”.

Il Var a suo parere va addirittura abolito?

"Assolutamente sì, doveva risolvere problemi, invece li ha acuiti. Credo non ci sia modo di gestire meglio il Var, sta creando difficoltà anche agli arbitri. Credo che si rimarrà al punto in cui siamo, cioè molto basso".