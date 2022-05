Psg contestato, l'appello di Verratti: "Non fischiateci, è come giocare fuori casa"

"Leonardo e Nasser Al-Khelaïfi hanno comprato grandi giocatori; oggi è colpa loro se abbiamo fallito? Troppo facile...".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Verratti ha rilasciato un'intervista a Le Parisien, dove ha affrontato il tema delle contestazioni subite dal PSG dopo l'eliminazione in Champions League: "I tifosi hanno il diritto di fischiare ma non durante la partita. Durante la partita dobbiamo essere uniti. A volte sembrava che non stessimo giocando in casa, è difficile da capire. Abbiamo bisogno dei tifosi e ci sono altri modi per far capire la rabbia. Possiamo parlare per esempio", ha detto il centrocampista azzurro.

"Prima di giocare a calcio ero tifoso del Pescara", ha aggiunto Verratti. "Non abbiamo mai vinto uno Scudetto, abbiamo sempre faticato a non retrocedere ma mi sono divertito anche se perdevamo spesso. Penso che la loro rabbia non sia solo per i risultati. Il Real Madrid ha portato alla luce tutto ciò perché all'inizio della stagione c'erano grandi aspettative. Leonardo e Nasser Al-Khelaïfi hanno comprato grandi giocatori; oggi è colpa loro se abbiamo fallito? Troppo facile...".