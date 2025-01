PSG, Donnarumma: “Io e Kvara parliamo in napoletano! Con lui saremo ancora più forti“

Al termine della sfida vinta contro il Manchester City di Guardiola, il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Il numero uno della Nazionale italiana ha parlato anche del nuovo acquisto dei parigini, Khvicha Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli in questa sessione di mercato: “Ho cominciato a parlare con lui in italiano… anzi in napoletano (ride ndr). Khvicha qualche parola la conosce… È un ragazzo spettacolare e sicuramente darà una grande mano a questa squadra che è già forte. Ma con lui saremo ancora più forti“.