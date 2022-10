Psg, Fabian: “Inizio difficile, mi sono allenato da solo per un mese a Napoli senza la palla”

Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League col Maccabi Haifa

Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League col Maccabi Haifa. Queste le dichiarazioni dell'ex Napoli: "Come ha detto mister Galtier, all'inizio è stato difficile perché avevo bisogno di tempo per adattarmi e perché non ero in una forma fisica ottimale. Ma sono riuscito a recuperare il ritmo durante le partite. Mi sono allenato da solo per un mese a Napoli senza fare niente con la palla, è stato difficile perché non ho giocato neanche una gara e non ho fatto sessioni collettive. Poi mi sono sentito sempre meglio...".

Come si trova con Verratti?

"Marco Verratti è un giocatore che conoscevo, che tutti conoscono. All'inizio mi ha aiutato molto, parla italiano e mi ha aiutato. È facile giocare con uno come Marco. È sempre facile giocare con i migliori e lui è uno dei migliori".

In quale posizione preferisce giocare?

"Posso adattarmi a tutti i sistemi e a tutti gli stili, dipende dal gioco e dalle scelte dell'allenatore. Negli ultimi anni ho giocato nel 4-3-3, ma posso giocare anche con altri schemi. Confronti con Javier Pastore o Thiago Motta? Ero molto felice di essere paragonato a loro. È sempre bello essere paragonati a grandi giocatori".

Che partita si aspetta domani col Maccabi Haifa?

"Abbiamo visto una squadra di qualità, veloce, in grado di spingere. La prima partita è stata difficile, ma speriamo di dare grande intensità domani perché ci servono questi 3 punti".

Come si spiega le esclusioni dalle convocazioni della Spagna?

"Non c'è nessun problema col ct Luis Enrique. Auguro il meglio ai miei compagni di Nazionale, ma sono concentrato solo sul mio club e sulla partita di domani, che per noi è molto importante".

Com'è giocare con Mbappé, Messi e Neymar?

"Penso che per un centrocampista sia un vero piacere giocare con questi attaccanti. Sappiamo di cosa sono capaci, sono fantastici e possono farti vincere una partita in un minuto. Sta a noi aiutarli affinché si trovino sempre nelle migliori condizioni".