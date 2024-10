PSG, Fabian rimpiange Mbappè: "Grande perdita per la squadra e per lo spogliatoio"

L'ex Napoli ha ricordato ad AS i suoi momenti con l'attaccante francese, che vede fare bene nel Real Madrid.

Ormai protagonista al Real Madrid, Kylian Mbappé (11 partite e 7 gol in tutte le competizioni in questa stagione, ndr) è motivo di rammarico per Fabian Ruiz, centrocampista rimasto a Parigi a differenza dell'ex compagno.

L'ex Napoli ha ricordato ad AS i suoi momenti con l'attaccante francese, che vede fare bene nella capitale spagnola: "È una grande perdita perché è uno dei migliori giocatori del mondo. Lo è anche per lo spogliatoio, perché è una persona straordinaria e un buon compagno di squadra. Ma nel calcio è normale che alcuni giocatori arrivino e altri se ne vadano. Abbiamo avuto la fortuna di poter godere di Mbappé per alcuni anni e ora altri giocatori sono arrivati al PSG. Credo che abbiamo una squadra giovane con un bel futuro",

Sull'obiettivo di gol: "È uno dei migliori al mondo ed è chiaro che segna sempre o quasi. Probabilmente raggiungerà i 50 gol, non so se sarà questa stagione o la prossima, ma penso che ci riuscirà, senza alcun dubbio".

Il sogno Mondiale. “Volevo davvero essere in Qatar 2022, ma bisogna rispettare le decisioni dell’allenatore. Ci sono tanti buoni giocatori in tutti i ruoli. Non ho mai chiesto a Luis Enrique il motivo per cui non mi portò a quel Mondiale. I tecnici devono prendere le loro decisioni. Adesso ce l’ho come allenatore al PSG e non ho un brutto rapporto con lui, anzi. Io e Luis Enrique abbiamo un buon rapporto”.