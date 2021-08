PSG, Messi carico: "Sintonia perfetta col club, voglio costruire qualcosa di grande"

Uno degli acquisti più clamorosi della storia del calcio: Lionel Messi è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse argentino ha affidato al sito del club francese le sue prime impressioni: "Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Il Club e il suo modo di vedere il calcio sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. Il PSG ha giocatori talentuosi e un grande staff tecnico. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il club e per i tifosi. Non vedo l'ora di mettere piede sul prato del Parc des Princes".