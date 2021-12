Psg, Pochettino gela la Juve: "È il giocatore di cui ogni squadra ha bisogno"

La conferenza stampa di Mauricio Pochettino alla vigilia della sfida di campionato contro il Lorient ha offerto diversi spunti di riflessione. Il tecnico argentino ha parlato della situazione di Mauro Icardi, da molti considerato in partenza e accostato insistentemente alla Juventus: “Icardi non ha partecipato alle partite quanto avrebbe desiderato, per motivi diversi, ma tutti i giocatori sono importanti negli equilibri di una rosa e lui è importante per il nostro equilibrio. È un giocatore d'area, un finalizzatore, il tipo di giocatore di cui ogni squadra ha bisogno".

Dualismo Navas-Donnarumma: "Credo che l'operazione sia stata corretta. Ci sono sempre momenti di difficoltà, di accettazione e di sviluppo, ma penso che ora dopo cinque mesi di lavoro insieme ci sia una buona intesa e la competitività è buona, c'è un buon spirito in allenamento e questo aiuta la squadra, accresce il livello. Quando prendi decisioni di questo tipo, ci sono sempre dei dubbi su come andrà a finire. Dobbiamo fare i complimenti ai giocatori, ai portieri, perché si sono immedesimati per capire la situazione".