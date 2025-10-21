Live
Psv Eindhoven, tra poco Bosz in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
premi F5 da pc o aggiorna da app per seguire il live
premi F5 da pc o aggiorna da app per seguire il live
Al termine del vinto perso 6-2 contro il Napoli, il tecnico del Psv Eindhoven Peter Bosz interverrà nella sala conferenze dal Philips Stadionper rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…” di Davide Baratto
Le più lette
3 Psv-Napoli 6-2 (McTominay 31', 86', ag. Buongiorno 35', Saibari 39', Man 54', 80', Driouech 87', 89'): Napoli umiliato, disfatta storica
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
In primo piano
Rileggi livePsv-Napoli 6-2 (McTominay 31', 86', ag. Buongiorno 35', Saibari 39', Man 54', 80', Driouech 87', 89'): Napoli umiliato, disfatta storica
Manna a Sky: "Dubbi su De Bruyne? Si è calato benissimo nella nostra realtà, siamo felici. Sugli altri nuovi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com