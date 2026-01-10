Radio TN Pappadà: "Neres un campione, assenza pesa parecchio! Occhio alla reazione di Conte"

vedi letture

Raffaele Pappadà, telecronista di Radio Tv Serie A, è intervenuto nel corso di "Sabato azzurro" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Inter-Napoli? Mi aspetto una partita a grande intensità. È ovvio che ci arriva lanciata la squadra di Cristian Chivu, ma le squadre di Antonio Conte quando sono messe alle strette non mancano mai nella reazione e nell'atteggiamento giusto, come fu anche all'andata. Si affrontano le due squadre più forti del campionato senza dubbio. Ogni tanto Conte tira fuori delle soluzioni in questo tipo di partite, è chiaro che viste anche le assenze cosa può inventarsi? Elmas è a tutti gli effetti tra i titolari se ampliamo il concetto di titolari ai 13-14 che di solito giocano; Hojlund è intoccabile lì davanti. Pensare a una mossa a sorpresa... credo che Politano e Lang possano essere gli accompagnatori di Hojlund. È vero che nemmeno all'andata ci aspettavamo la mossa di Neres, ma non so che tipo di soluzione possa inventarsi ora".

Quanto pesa l'assenza di David Neres? "Parecchio. Se vai a vedere nelle grandi prestazioni del Napoli contro squadre di alta classifica, come Roma e Juventus, beh Neres è stato determinante. Quando hai una squadra che difende bene, il suo cambio di passo, il suo strappo, le sue giocate da 'campione'... è una definizione di cui mi sono convinto da quando è al Napoli. All'inizio è arrivato come un ottimo giocatore, però quest'anno quando ha deciso di cambiare passo contestualmente ha cambiato passo anche il Napoli. Il gol che fa contro il Bologna è un gol da fenomeno, gli strappi con Roma e Juventus che portano ai gol di Hojlund sono le giocate del livello di un campione".

Questa volta invece ci sarà Hojlund che era assente nella partita di andata: "Credo che quello con Akanji sia uno dei duelli più interessanti della partita, mi aspetto le scintille dal loro scontro fisico e anche atletico, sono due giocatori molto rapidi. Su Hojlund, è facile per un calciatore finire nel buco nero quando si va allo United, e quindi ci si dimentica di quello che Hojlund era riuscito a fare con l'Atalanta ancor più giovane. Il Napoli ha fatto un colpo secondo me eccezionale in quest'estate portandolo in Serie A. L'altro aspetto della medaglia è che per quanto Lukaku è un giocatore importante e abbia questa legacy con Antonio Conte, togliere Hojlund dal Napoli in questo momento a me sembra impossibile".