Il doppio ex Benitez: "Inter sta meglio, ma anche 7 punti per il Napoli sono recuperabili"

Inter-Napoli è la sua partita. Rafa Benitez è stato sia sulla panchina dei nerazzurri che su quella dei partenopei. Intervistato dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico ha commentato: "La classifica e il fattore campo imporrebbero di dire che lo sia l’Inter, ma il Napoli è campione d’Italia e questo ci toglierebbe dall’imbarazzo di scegliere. Però, una cosa si può dire: alla partita arriva meglio Chivu, non fosse altro per avere 4 punti di vantaggio e per aver compiuto un percorso netto recentemente".

Sulle tantissime assenze per la formazione di Conte: "De Bruyne, Anguissa, Lukaku e anche Gilmour sono valori alti, Neres è ad alto rischio: ma un allenatore sa come fronteggiare certe situazioni al limite e chi ha vinto così tanto come Conte ha elementi per metterci le mani, come ha dimostrato in questi due anni".

Per Benitez la partita non deciderà ancora nulla di definitivo ma, analizzando la distanza in classifica fra le due squadre "una vittoria di Chivu potrebbe escludere Conte. Per me, semplicemente, lo allontanerebbe: per recuperare eventualmente sette punti, possono bastare due pareggi di chi sta davanti e due successi di chi sta dietro. Non sarà decisiva ma pesante".