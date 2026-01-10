Caressa: "Chivu e Conte due grandi allenatori, uno è affermato e l'altro lo diventerà"

vedi letture

Durante Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa si è soffermato sull'impatto avuto da Cristian Chivu sul mondo nerazzurro: "L'Inter mi piace molto, Chivu e Conte sono due grandi allenatori, uno è affermato e l'altro lo diventerà. E anche la comunicazione di Chivu… I messaggi che trasferisce Chivu sono molto positivi", ha detto il telecronista di Sky Sport.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.