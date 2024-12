Quagliarella: "Al Maradona sarà tutto diverso, conoscendo Conte sarà molto arrabbiato"

L'ex attaccante del Napoli, Fabio Quagliarella, ha parlato dagli studi di Sky Sport della sfida in programma stasera fra gli azzurri e la Lazio, che sa di rivincita per la recente partita giocata in Coppa Italia, vinta dalla squadra di Baroni.

Al Maradona però si vedrà uno spettacolo differente: "Sarà tutto diverso" - spiega - "Si gioca al Napoli, conoscendo Conte sarà bello arrabbiato, a lui le sconfitte non piacciono. Sarà la miglior formazione, ma non penso che la Lazio arrivi rilassata per la vittoria in Coppa Italia".