Quagliarella racconta Conte: “Allenamenti terribili! Qualcuno vomitava, ma poi i risultati..."

Fabio Quagliarella, ex attaccante fra le tante della Juventus e del Napoli, ha raccontato a Sky Sport un curioso retroscena sugli allenamenti col suo ex allenatore Antonio Conte: "Con mister Conte gli allenamenti sono terribili (ride, ndr). Ho visto gente vomitare, però i risultati alla fine sono ottimi", ha risposto con un mezzo sorriso.

Quagliarella ha poi parlato anche di Ciro Immobile e del suo futuro incerto alla Lazio: "Ciro secondo me vuole riscattarsi alla Lazio. Quando arrivi a una certa età, dai quasi fastidio e non si sa il perché. Trattare così un calciatore come Immobile non è il massimo. Lui ha ancora il fuoco dentro, vuole dimostrare ancora il suo valore, ma gli si manca di rispetto dopo tutto quello che ha fatto alla Lazio".