Qual è la posizione di Osimhen? Salvione: "Ha chiesto di non essere disturbato fino al 10"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.

Rebus attacco in casa Napoli: più Lucca o Núñez? Oppure è tra coloro che pensano possano arrivare entrambi? “Ci dicono che potrebbero arrivare entrambi. Di sicuro, oggi abbiamo raccontato dell’incontro tra De Laurentiis e Ramadani, avvenuto nei giorni scorsi, e questo mi fa pensare che il Napoli voglia fare un investimento importante in attacco andando su Nunez. Chiaramente sono due profili molto diversi: anche i costi parlano da soli. Se uno come Núñez è stato pagato 100 milioni dal Liverpool, un motivo c’è. Parliamo di due giocatori forti, con caratteristiche ed esperienze differenti, e che potrebbero occupare ruoli diversi all’interno della squadra.

Secondo me, il Napoli non ha ancora scelto in via definitiva quale strada intraprendere. Anche perché, come spesso abbiamo detto, entrambe le opzioni comportano costi molto elevati. Mi aspetto che nel giro di qualche giorno la situazione si sblocchi. Anche perché, da quanto ci risulta, Osimhen ha chiesto esplicitamente al Napoli di non essere disturbato prima del 10 luglio, il club sta prendendo tempo anche per questo motivo. Osimhen ha tutto il diritto di scegliere quando parlare di mercato. Non ha alcun obbligo in tal senso. L’unico obbligo che ha è quello di presentarsi in ritiro, qualora convocato dal club. Potrebbe anche decidere di non accettare alcuna offerta e restare a Napoli. È una sua facoltà, rientra pienamente nei suoi diritti".