Quando Diego disse: "Quando le cose andavano male, ero il più solo del mondo..."

Nel suo documentario sul Messico, Maradona si racconta e, tra tante frasi, ci ha colpito una che lui pronuncia, che è indicativa del personaggio. Recita così: "Quando le cose andavano bene, ero circondato da persone, da amici. Ma quando andavano male, come per la vicenda del doping, non c'era nessuno. In quei momenti mi sono sentito la persona più sola del mondo...". Ed è proprio vero: tutti hanno sfruttato il nome Maradona dimenticandosi dell'uomo Diego. Rimasto solo anche prima di morire...