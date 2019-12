Quando Ibra disse: "Gattuso? Se vado in guerra lo porterei con me, mi piace come persona"

C'è un rapporto speciale tra Zlatan Ibrahimovic e Gattuso. Entrambi accostati al Napoli. Suggestioni invernali. Tutti ricordano una frase dello svedese per Rino nel giorno della sua presentazione coi Los Angeles Galaxy: "Gattuso lo conosco come compagno, ha fame di vittoria, sta facendo grandi cose, sono contento per lui. Mi piace come persona, mi piaceva come calciatore. Ti stimola e ti dà tanto in campo e fuori. Se vado in guerra me lo porto, e non ce ne sono tanti come lui...".