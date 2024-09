Quanto può incidere non giocare le coppe? Il preparatore Albarella: "Cambia tutto..."

vedi letture

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando parliamo delle troppe partite sottolineo le differenze tra chi ha la fortuna di giocare ogni tre giorni e chi ha solo una gara a settimana. Sono due sport diversi. Quando giochi ogni tre giorni è una continua a rincorsa, devi essere sintetico nelle programmazioni.

Cerchiamo di supportare la tesi della difficoltà di giocare troppo con dei dati. L’anno scorso Alvarez ha giocato 75 partite, poi c’è un altro particolare che è quello di sommare i chilometri per i transfert. Romero ha fatto 75mila chilometri di transfert e questo capita soprattutto chi viene convocato in nazionale. L’incide di riposo è il sonno, non c’è altro mezzo per recuperare nel modo migliore”.