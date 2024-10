"Questo Napoli non può vincere lo Scudetto!", Fedele ci mette la firma

Ai microfoni di Televomero è intervenuto l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “Se il Napoli gioca come sta facendo non può vincere lo scudetto!

Dicono che l’importante è che il Napoli vada in Champions. Ma spendo 150 milioni per andare in coppa? Se non li spendevo ci andavo lo stesso! Bastava prendere Conte e tenersi Osimhen. Firmo una dichiarazione: ‘Questo Napoli non può vincere lo scudetto!’. Ci metto tre firme”.