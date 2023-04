Questore di Napoli: "Vogliamo garantire sicurezza negli stadi! Striscioni? Basta richiesta come i milanisti"

Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Alessandro Giuliano , Questore di Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Dobbiamo garantire la sicurezza delle attività sportive e dei cittadini. Questo non significa che lo stadio non sia sicuro. C’è una stragrande maggioranza di persone che tifa e si diverte. Ma chi sbaglia, paga. E ci sono indagini in corso. Esistono regolamenti, a Napoli come in tutti i grandi stadi italiani, abbastanza simili fra loro. Basta farne richiesta nei tempi giusti e ottenere l’autorizzazione.

I tifosi del Milan l’hanno fatto e non ci sono stati problemi. Così come nel settore distinti del Maradona ci sono striscioni esposti da tempo, perché sono state seguite le procedure con le relative autorizzazioni. Perché oltre al testo, che non deve essere offensivo, il materiale degli striscioni non deve essere infiammabile. Sempre per la sicurezza dei cittadini. Non sono tollerabili violenze e prevaricazioni. E sul rispetto della legalità la

società azzurra è attenta".