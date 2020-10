R. Insigne alla tv di Benevento: “Felice del gol contro il club che non ha creduto in me”

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e attaccante del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni all'emittente sannita Otto Channel al termine del match perso contro gli azzurri: "E' una gioia immensa segnare contro il Napoli, ma mi dispiace aver segnato contro mio fratello. Sono comunque dispiaciuto per il risultato finale. Mi ha applaudito? E' normale, lui è innamorato di me ed io di lui, sono contento che anche lui abbia fatto goal, peccato per la sconfitta perché stavamo giocando bene contro una grandissima squadra come il Napoli. Però si sa, prima o poi se ti abbassi, il gol lo prendi. Anche a Roma abbiamo giocato con qualità, ma bisogna difendersi bene contro le grandi squadra. Siamo tranquilli perché facciamo quel che chiede il mister e si vede. Con Roma, Inter e Napoli si è visto. Forse col Bologna abbiamo giocato meno bene ed abbiamo vinto. Ora giochiamo bene e i risultati sono negativi. Dobbiamo continuare così e migliorare su diverse cose. Spero che quello di oggi sia il primo goal di una lunga serie".

Sul gol e l'esultanza: "Sono felice di aver fatto goal alla società in cui sono cresciuto e che non ha più creduto in me. Sono arrivato a Benevento dove credono sempre in me e io spero sempre di ricambiare la fiducia della mia società. Dobbiamo migliorare in fase di non possesso, alla fine col Napoli abbiamo perso solo 2 a 1, non 5-1. La mia esultanza? Ci tengo a precisare che era liberatoria, è la prima volta che gioco in Serie A e che faccio gol contro il Napoli. Era un modo per dire: ci sono anche io. Non era un'esultanza contro Napoli ed i napoletani. Sono io stesso napoletano e ho anche detto che mi è dispiaciuto segnare contro mio fratello, ed è uscita pure qualche lacrima. Ma sono strafelice ovviamente ed emozionatissimo, peccato per la sconfitta".