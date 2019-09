Radio 24, Capuano: "Stasera non incide sulla qualificazione. La pressione sarà sull'Inter"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Giovanni Capuano, Panorama & Radio 24: "L'anno scorso il Napoli in Champions aveva un girone durissimo ma ha giocato bene. La qualificazione è stata rovinata dalla notte di Belgrado. Il passaggio alla mentalità europea Ancelotti lo ha compiuto l'anno scorso e quest'anno va dimostrato: l'obiettivo è arrivare tra le prime otto. La qualificazione non dipenderà dalla partita di questa sera. Tutte e quattro le italiane possono passare i gironi. La vera partita difficile di oggi è quella dell'Inter, le due partite con lo Slavia Praga saranno caratterizzate da grande pressione, bisogna fare 6 punti e provare a far bene contro il Barcellona. L'anno scorso furono determinanti le partite contro il PSV. La Juve è nel momento peggiore, può solo crescere. La trasferta a Madrid pesa poco dal punto di vista della classifica. All'Atalanta non si chiede nulla, il girone non è impossibile perchè è equilibrato: non sono ammessi, però, passi falsi. Sicuramente la squadra di Bergamo pagherà un po' l'esperienza che le manca".