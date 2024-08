Video Rafa Marin presenta Napoli-Girona: "Sarà il test più complicato, fanno molto possesso"

Nella conferenza stampa odierna di presentazione, il difensore spagnolo del Napoli Rafa Marin ha presentato anche la sfida di domani contro il Girona, rivelazione del campionato spagnolo giocando un grandissimo calcio.

Come sarà giocare contro il Girona? Parlaci di Dovbyk che hai affrontato in Liga. "Sarà l'amichevole più complicata. Il Girona è una grande squadra che gioca molto sul possesso palla, ci servirà molto per la prima partita in arrivo in Coppa Italia. E' un giocatore rapido, veloce che sa giocare molto bene la palla. E' davvero molto forte".