Rafa Marin sulla recompra: "Non mi interessa, penso solo al Napoli! Su Ancelotti..."

Le tue impressioni sul diritto di recompra che ha il Real? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Rafa Marin, che ha risposto così: "Non mi interessano queste cose, sono contento di essere qui. E' una decisione presa con la famiglia, è un'opportunità che non potevo lasciarmi scappare".

Cosa pensi della recompra? Hai parlato del Napoli con Ancelotti? "Mi dà motivazioni difendere la maglia del Napoli per me è cosa più importante. Non ho parlato con Ancelotti, perchè c'erano le vacanze di mezzo".