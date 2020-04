Rai, Antinelli: "Da metà giugno al 3 agosto pochi giorni, da non escludere i playoff"

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Resto convinto che la FIGC sta facendo di tutto per riprendere. Ma se riparti il 18 maggio con gli allenamenti, vorrebbe dire ripartire il 13 giugno col campionato. Ma non è da escludere l'ipotesi play-off. C'è la deadline del 2-3 agosto per le coppe europee, per questo la finestra per disputare le 12 giornate che restano è molto stretta, massimo di un mese e mezzo".