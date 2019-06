Rai, Antinelli: "Insigne possibile falso nueve contro la Grecia, su Sarri ha parlato a cuore aperto"

Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi su Insigne e la convocazione con l'Italia: “Insigne? Ha parlato a cuore aperto, non ha fatto lo 0-0 su Sarri: si augura di non vederlo sulla panchina della Juve, poi succederà perché succederà. Il pensiero di Sarri lo porta a dire che non si tratta di un tradimento perché il rapporto col Napoli è come quello con una moglie dalla quale ha divorziato.

Insigne titolare con la Grecia? Non escludo che possa giocare da 'falso nueve', ha tante possibilità perché ovviamente può giocare anche esterno. Vedremo le scelte di Mancini contro una Grecia forte fisicamente. Insigne si è rimesso a regime da un punto di vista fisico, adesso è al 70% come visto nell'amichevole con la Primavera del Bologna: giocherà titolare contro Grecia o Bosnia. Poi ci aspettiamo il 100% da Lorenzo Insigne, lui è il primo a sapere che deve dare di più, soprattutto con quei piedi. Nazionale? Con 6 punti con Grecia e Bosnia siamo all'Europeo, 4 vanno bene, 3 non sarebbero sufficienti e ti costringerebbero a dare il 100% nei prossimi impegni e a settembre l'Italia non è mai al meglio”.