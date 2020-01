Rai, Bizzotto approva Demme: "Attacca le caviglie come Allan, è da Napoli"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefano Bizzotto, giornalista Rai: “Demme mi piace perché è un mediano che dà ordine, si attacca alle caviglie degli avversari e può essere un valore in più per il Napoli che prende uno straniero, ma che parla l’italiano e questo lo aiuterà nell’inserimento. Demme è un giocatore da Napoli e devo ammettere di non averlo mai visto dal vivo, ma nel 4-4-2 è uno dei due che sta in mezzo e potrebbe essere paragonabile ad Allan anche fisicamente. Non ha mai segnato molto in carriera, ma quest’anno ha fatto gol in Champions League”.