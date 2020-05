Rai, Bizzotto su Demme: "Non vincerà il Pallone d'Oro, ma era ciò che serviva"

Stefano Bizzotto, giornalista Rai Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Demme ha fatto il suo. Poi è chiaro non è un calciatore da Pallone d'Oro, non vincerà mai la classifica marcatori, però è il tassello che mancava al Napoli. E' un calciatore molto 'gattusiano' per lo spirito e la dedizione che mette in campo. In questa squadra sta benissimo. Non ha cambiato completamente il volto del Napoli, ma ha messo dei mattoni importanti".