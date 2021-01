Rai, Capaldi: "Importante la fiducia a Gattuso, Napoli-Spezia di campionato solo un caso"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai Aurelio Capaldi.

Sulla fiducia data a Gattuso: "Tanti temi, molto interesse per la partita di stasera, direi che questa fiducia a Gattuso è molto importante. Secondo me è una buona mossa della società perché cominciavano ad esserci troppe voci per cui mi è sembrato un intervento opportuno che credo Gattuso abbia gradito molto e sicuramente è stata un'iniezione di fiducia molto importante. Una premessa fondamentale per una sfida come quella di questa sera però è chiaro che sono sempre i risultati la migliore garanzia per ogni allenatore”.

Sulla partita di questa sera: “Non devi sbagliare partita e ci vuole un atteggiamento aggressivo e tanta convinzione. Io credo che sarà Insigne a giocare dall'inizio e trovo interessante il tridente con Politano, Lozano e Insigne, per quanto inedito. L’imprevedibilità in una gara così può essere molto importante e del resto i problemi di forma fisica di Mertens e Osimhen obbligano Gattuso a questa scelta. Nessuno può prevedere la direzione delle partite però è chiaro che se le cose dovessero mettersi in un certo modo Petagna comunque potrebbe potrebbe essere utile ma quello che conta è l’atteggiamento. Se il Napoli riuscirà ad avere l'atteggiamento giusto e aggressivo la può chiudere anche senza dover ricorrere a Petagna. È chiaro che la partita di campionato secondo me è stata molto particolare perché il Napoli ha creato tanto e non è riuscito a tradurre in rete la notevole produzione offensiva e quindi la considero una parentesi particolare. Penso che questa sera ci siano le premesse affinché vada diversamente”.