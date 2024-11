Rai, Capuano: "Conte chiede tempo, la striscia positiva ha alzato le aspettative"

Giacomo Capuano, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il titolo di oggi è ‘Il tempo che ci vuole’. E’ questo il messaggio che sentiamo da un po’ da parte di Conte, ancor prima della sconfitta con l’Atalanta. Credo che quello che è successo ieri è qualcosa che mi ha sorpreso del tutto. Al di là delle parole di Conte che stanno diventando un tormentone, quelle sui lavori in corso, dico che quelle dichiarazioni lui le sente in maniera forte perchè la striscia positiva del Napoli ha alzato la pressione della città e Conte vuol ribadire che c’è molto da lavorare.

Lukaku? E’ una scommessa specifica di Conte che l’ha voluto fortemente ed ha voluto spingere il patron ad investire anche prima della cessione di Osimhen. Lukaku è fondamentale per la manovra del Napoli, deve ricevere il pallone e difenderlo. E quando ieri l’ha fatto McTominay ha colpito un palo clamoroso. Lukaku è una delle opzioni importanti di Conte, ma è un argomento che riguarda anche la costruzione del centrocampo. McTominay ha dimostrato di poter incidere, Conte lo affianca a Lukaku e ci sono delle difficoltà lì. Tra i registi, in aiuto, spesso gioca Politano che aiuta in difesa e poi partecipa anche alla costruzione del gioco. Su Lukaku incide la scelta di Conte nella costruzione della manovra. Gilmour è un ottimo prospetto, ma Lobotka è un’altra cosa”.