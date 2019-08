Rai, Civoli: "Napoli tra le società più floride d'Italia, così è diventata l'anti-Juve"

Marco Civoli, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è una delle società più floride d'Italia, da prendere ad esempio. Negli ultimi anni è stata l'anti-Juve e questo significa che il club ha lavorato bene, sia sul piano tecnico che sul piano finanziario. Impossibile dimenticare che quest'anno accanto a Koulibaly c'è uno dei migliori difensori d'Europa, Manolas, ma credo che il mercato del Napoli non sia finito. Icardi è lì in sospeso, il Napoli secondo me ci proverà".