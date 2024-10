Rai, Coppola: "Mi fa ridere chi dice che a Napoli c'è troppo entusiasmo. Meglio Milanello vuoto?"

Gianfranco Coppola, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli di Conte è un argomento di riflessione, mi fa ridere quando sento che a Napoli ci sia molto entusiasmo. Il problema è che quando sei in auto e scendi per allenarti trovi 100 persone che ti salutano e ti incoraggiano. Se invece vai a Milanello ne trovi due o tre di tifosi. C’è un entusiasmo ambientale a Napoli che non trovi ovunque.

Gilmour? Troverà spazio anche quando tornerà Lobotka, chissà che magari Conte non pensi ancora ad una soluzione col doppio regista. Anche su Gilmour non ha sbagliato la valutazione Conte, ciò che sorprende è la veduta periferica dello scozzese, fa partire i passaggi con prontezza nei tempi. Il Napoli s’è convinto di essere una squadra da tener d’occhio, sono convinti anche all’interno del club che il lavoro di Conte darà dei frutti. Il giocatore è vero che guadagna tanto, ma vuole divertirsi e vincere”.