Rai, Di Gennaro: "Allan imprescindibile. Si dimostri che Lecce sia solo un episodio"

Il giornalista Rai Dario Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida di Coppa Italia tra Inter e Napoli: "L'Inter arriva sull'onda dell'entusiasmo dopo la vittoria con il MIlan, il club azzurro dovrebbe mangiare l'erba di San Siro per evidenziare che con il Lecce è stato solo un episodio. Il Napoli è la squadra più difficile da pronosticare. Spero Gattuso abbia preservato Allan per la sfida di stasera, è l'elemento imprescindibile per la squadra azzurra".