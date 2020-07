Rai, Di Gennaro: "Che delusione i titolari nel secondo tempo, meglio i cambi del Bologna"

Dario Di Gennaro, giornalista Rai Sport, ha commentato il match tra Bologna e Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per quella che è stata la gara Mihajlovic ha tutti i motivi per avere qualche rimpianto, considerando anche il palo di Danilo e i fuorigioco millimetrici fischiati ai suoi. Il turnover è stato efficace per una parte di gara, ma non completa. La grande delusione è stata l'innesto dei titolari. Quando sono entrati quelli del parterre de roi non sono riusciti a cambiare la partita, i cambi del Bologna sono stati più efficaci".