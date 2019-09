Rai, Di Gennaro pazzo di Koulibaly: "Era ovunque, dà sicurezza a tutta la squadra"

Dario Di Gennaro, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: "Il Napoli in passato è stato abbastanza sfortunato negli episodi, stavolta sono andati a favore degli azzurri i quali hanno retto nel momento più critico e più difficile e proprio in quel momento c'è stato il rigore provvidenziale che ha spalancato le porte al successo.



Grande prestazione del Liverpool? Klopp ha detto che ieri hanno giocato molto meglio dello scorso anno. Dopo quella bruttta sconfitta, il tecnico tedesco disse che si sono guardati in faccia e avevano reagito nel modo in cui poi tutti sappiamo. Il Liverpool ha giocato bene con la sua qualità ma ha trovato un Napoli determinato e pronto in ogni posizione del campo. Poi c'è stato un grande Meret in un paio di circostanze in cui la difesa ha ballato



Giocatore del Napoli che ti ha impressionato? Sono rimasto impressionato ancora una volta da Koulibaly. La sua presenza è stata imperiosa e dominante in ogni punto dell'area di rigore, si spostava da sinistra per dare una mano a Mario Rui, a destra dove raddoppiava dando una mano a Di Lorenzo e Manolas. Ieri ha dato una sensazione di dominio nei confronti dell'attaccante che lo puntava. Koulibaly da sicurezza a tutta la squadra è un giocatore che il Napoli farà bene a tenere il più a lungo possibile in quanto sarà la chiave di lettura di tanti successi".