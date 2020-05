Rai, Gentili: "Spadafora non vuole la responsabilità di uno stop della Serie A"

Il giornalista Rai Bruno Gentili si è soffermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad una possibile ripresa del campionato: "L'Italia calibrerà la sua decisione in base a cosa farà la Germania. In Italia molto dipenderà dal numero di contagi in questa fase 2. Spadafora sembra non voglia assumersi la responsabilità di fermare il campionato. Gravina ha fatto capire di poter risolvere la situazione con i play off e i play out, tale proposta non è accettata da vari club, tutto è sottoposto alla scelta del Governo. Rispettare il protocollo medico significa tornare a giocare facendo tanti sacrifici. Sono tutte imposizioni che portano allo stress. I presupposti per giocare non ci sarebbero, ma tutti vorremmo riprendere".