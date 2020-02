Rai, Lauro: "Col Brescia come se fosse il Barça. Mertens? Farei di tutto per trattenerlo"

Il giornalista Rai Franco Lauro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa Napoli: "Non mi fido molto del Napoli, ci sono dei dati che fanno riflettere. Il Napoli deve giocare con il Brescia come se stesse affrontando il Barcellona perché vincere aiuta a vincere.

Demme? È arrivata a Napoli in una situazione di crisi senza precedenti. Lui è riuscito, in pochi giorni, ad entrare nel cuore e nella testa dei tifosi, del gruppo, dei compagni.

Mertens? Dimostra sempre affetto e amore per questa maglia. Quando lui è in campo il Napoli ha sempre vinto o comunque ha perso poco. Senza di lui si dimezzano sia la media punti che la media gol. Io farei di tutto per trattenerlo. Ha ancora tanto da dare”.