Rai, Lauro: "James? Si è rotto alla prima gara, ADL ha fatto bene! Lozano diventerà un fenomeno!"

Franco Lauro, volto della Rai, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Le difficoltà della difesa nascono anche dalla difficoltà del centrocampo. Spesso chi gioca la Coppa D’Africa fatica a ritrovare la migliore condizione, Koulibaly prima della Juve aveva accumulato appena 15 allenamenti. Non era in condizione di giocare a quel livello, era la sfida contro la squadra che ha vinto gli ultimi otto scudetti. James? Ha dimostrato di essere fragile, alla prima partita in cui è stato messo in campo per necessità si è subito infortunato. Evidentemente aveva ragione De Laurentiis, prendere James solo per infiammare la piazza sarebbe stato inutile. Il Napoli ha fatto bene a tenere la sua posizione di fronte alle richieste eccessive del Real. Per me invece Lozano diventerà un fenomeno del nostro calcio. Elmas diventerà uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato”.