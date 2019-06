Rai, Mattioli contro corrente: "Non c'è possibilità che Sarri vada alla Juve, tutto un depistaggio..."

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, il giornalista Rai molto vicino alle vicende bianconere, Mario Mattioli, per parlare degli ultimi avvicendamenti in casa Juventus e non solo: "Sì, ma non esiste una possibilità che Sarri venga in bianconero. Questa notizia è un falso allarme oltre che un depistaggio. Io non riesco a crederci in maniera realistica, è una pantomima che si sta allugando sempre più. Prima era lunedì, ora sarà domani e c'è chi dice anche che si andrà fino a fine settimana. Devo fare i complimenti perché la Juventus si sta rivelando la società numero uno visto che non riesce a far capire le sue vere intenzioni. In merito a questa vicenda ho cercato di contattare tutti i miei contatti ma nessuno ha risposto alle mie domande. E nessuno sembra intenzionato a farlo.

Sarri è un buonissimo allenatore, ma personalmente non lo vedo alla Juve. Anche nei modi descritti con cui si sta liberando dal Chelsea, lui tempo fa disse che avrebbe avuto piacere ad allenare ancora in Inghilterra. E una volta finita la stagione, ha fatto apprezzamenti sull'Italia. Rimango perplesso".