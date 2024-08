Rai, Paganini: “Chiesa-Napoli non è chiusa! Occhio a Raspadori, piace molto a Giuntoli”

Il giornalista Rai Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it nel corso di 'TiAmoCalciomercato’: “Sinceramente non credo che ci sia la volontà da parte di Chiesa di fare il separato in casa fino a gennaio. Secondo me si arriverà ad una soluzione che può riguardare l'Inter con la questione Frattesi, ma anche il Napoli. La pista azzurra non è chiusa visto che c'è anche Raspadori, molto apprezzato da Giuntoli”.