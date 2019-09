Rai, Paganini: "Griglie? Napoli al livello dell'Inter. Situazione non facile per la Juventus"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport: "Per quanto riguarda la griglia per il campionato metto la Juventus al primo posto, Inter e Napoli allo stesso livello e poi la Lazio. Fa un po' specie che il Napoli abbia preso sette gol in due partite. È un problema di assetto difensivo, appena si troverà l’equilibrio giusto gli azzurri faranno vedere la grande qualità della rosa.



Sorpresa campionato? Il Sassuolo potrebbe essere la sorpresa del campionato.



Sampdoria? E’ uscita con le ossa rotte dal calciomercato. Si deve risolvere questa questione presidenziale. A Di Francesco sono state fatte determinate promesse probabilmente non mantenute e anche tra i giocatori c’è grande incertezza.



Situazione Juventus? Non è facile per Sarri gestire una rosa di grandissimi campioni. Vedremo nel corso del campionato come si comporterà la società bianconera".