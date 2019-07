Rai, Paganini: "Juve-Napoli alla seconda? Mi fa ridere. Manolas? Con lui il salto di qualità..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport: “Icardi è uno degli attaccanti più forti in circolazione e con il gioco di Ancelotti e compagni di squadra come Insigne, Callejon e Mertens potrebbe fare il salto di qualità.

Fino all’anno scorso Icardi non costava meno di 100 milioni, oggi il suo valore è sceso di parecchio, ma l’Inter non può perderci la faccia e proverà ad inserirlo in uno scambio con la Juve per Dybala oppure col Napoli e c’è da capire se qualche azzurro può essere utile al calcio di Conte.

Il Napoli il salto di qualità lo ha già fatto in difesa con la coppia Manolas-Koulibaly. Poi, se James Rodriguez è quello del Mondiale allora è da prendere, ma non so come sta.

La vittoria del Napoli sul Liverpool è un buon segnale, vuol dire che il lavoro di Ancelotti sta iniziando a dare i suoi frutti.

Juve-Napoli alla seconda di campionato fa un po' ridere, ma ormai non mi sorprendo più”.